Строительная компания «Мегаполис» возведет 40 тыс. квадратных метров жилья возле улицы Советской в Тамбове

Тамбовская строительная компания «Мегаполис» депутата облдумы Альберта Дорожкина в рамках развития застроенной территории планирует возвести в Тамбове в районе ТЦ «Ашан» (недалеко от улицы Советской) жилой комплекс «Рахманинов». Об этом сообщили в компании.

Речь идет о строительстве шести девятиэтажных жилых домов с помещениям общественного назначения на первом этаже, трех двухэтажных общественных зданий и детсада на 150 мест. Общая площадь жилкомплекса должна составить 40 тыс. кв. м.

Сейчас ведется разработка проектной документации. Подведение инженерных сетей (с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов) и начало строительства планируется в этом году. Предполагается создание элементов благоустройства и оформление фасадов с отсылкой к музыкальной тематике, а также организация сцены.

Господин Дорожкин не смог рассказать «Ъ-Черноземье» о стоимости строительства и его сроках, сославшись на занятость. В пресс-службе компании не успели ответить на запрос «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков, Олег Мухин

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