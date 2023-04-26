Мэра курской Суджи лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования

Мировой судья судебного участка № 1 Суджи и Суджанского района Курской области признал главу города Владимира Дьяченко виновным в невыполнении водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Градоначальник лишен прав на полтора года и оштрафован на 30 тыс. руб., сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В январе 2023 года господин Дьяченко, двигаясь по Судже на Toyota Camry, был остановлен сотрудниками ГИБДД. От медосвидетельствования он отказался. Вину в совершении правонарушения мэр не признал, в судебное заседание не явился.

Директор Совета муниципальных образований Курской области Владислав Шелест ранее призывал господина Дьяченко к «кардинальным, в первую очередь личным решениям»: «С чиновника, который облечен властью, гораздо выше спрос». Но глава города сохранил должность.

Олег Мухин

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