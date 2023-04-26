С 25 апреля по 7 мая в Новороссийске перекроют улицы из-за репетиции парада Победы. Информация об этом размещена на информационном транспортном портале «Голос маршрута».

25 и 27 апреля с 15:00 до 17:00 часов, а также 2, 3, 4 и 7 мая с 20:00 до полуночи будут перекрыты площади в районе пересечения улиц Суджукская, Советов и проспекта Ленина. В День Победы перекроют с 05:00 до 14:00 часов Анапское шоссе, улицы Магистральная, Кутузовская, Сипягина, Чайковского, Советов, Леднева, Свободы, Рубина, Новороссийской республики.

9 мая с 20:00 до 23:00 часов ограничат движение по улице Новороссийских Партизан (на участке от улицы Мира до набережной имени Адмирала Серебрякова), Революции 1905 года (на участке от улицы Мира до набережной имени Адмирала Серебрякова).

Олег Исаев

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