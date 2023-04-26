Жителя Абинска, пытавшегося убить сына, хотят отправить на принудительное лечение

Жителя Абинска, который пытался зарезать и задушить своего сына-подростка, хотят отправить на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Вечером 14 января 2023 года 41-летний мужчина и его 17-летний сын ездили по Абинску на мотоцикле. В районе железнодорожного моста около проспекта Комсомольского на почве ревности они поссорились. Мужчина несколько раз ударил своего сына ножом в область шеи и головы, а также пытался его задушить. Подросток оказал отцу сопротивление, обезоружил его и убежал. После этого его госпитализировали, благодаря чему он выжил.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По результатам психолого-психиатрической экспертизы установлено, что у него есть хроническое психическое расстройство, из-за которого он не может осознавать характер своих действий и руководить ими. Уголовное дело и постановление о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направлены в суд.

Татьяна Ручкина

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