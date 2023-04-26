«Росводоканал Краснодар» предлагает услуги по исследованию состава и качества воды

Лаборатория Испытательного центра питьевой воды и сточных вод (ИЦПВиСВ) «Росводоканал Краснодар» предлагает для частных лиц и организаций дополнительные услуги по анализу воды из систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения, дистиллированной, природной, питьевой и минеральной, в том числе расфасованной в емкости. Кроме того, в лаборатории проводятся испытания состава почвы (грунта), ила, стоков и осадка сточных вод.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-Служба ООО «Краснодар Водоканал» Фото: Пресс-Служба ООО «Краснодар Водоканал»

Качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения, предназначенной для питья и бытовых целей, производства пищевых продуктов должно соответствовать требованиям санитарных правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21. Проходящая по внутридомовой системе вода может загрязняться различными микроорганизмами и химическими соединениями, поэтому предприятие рекомендует проводить анализ водопроводной воды на соответствие гигиеническим нормативам.

В Краснодарском крае Испытательный центр «Росводоканал Краснодар» является одной из крупнейших аккредитованных лабораторий, в штате которой трудятся высококвалифицированные специалисты. Испытания проводятся по органолептическим, микробиологическим, обобщенным, химическим, органическим и радиологическим показателям.

«Анализ поможет узнать, соответствует ли вода санитарным нормативам,— говорит начальник ИЦПВиСВ «Росводоканал Краснодар» Елена Кучеренко.— Наш Центр располагает лабораторными площадями, оснащен современным высокоточным оборудованием российских и мировых производителей. В центре используются современные селективные, точные и чувствительные методы анализов. Основной деятельностью Центра является контроль качества питьевой воды в городе Краснодаре и частично пригороде, контроль состава и свойств сточной воды предприятий города, сбрасываемой в городской канализационный коллектор, и очищенной сточной воды, поступающей в реку Кубань».

«Росводоканал Краснодар» оказывает горожанам и юридическим лицам широкий спектр отраслевых услуг. Их оплата может производиться как за наличный (касса и терминал), так и безналичный расчет. Цены на услуги испытательного центра являются одними из самых конкурентоспособных, а каждому клиенту предприятия уделяется время, необходимое для получения исчерпывающей информации.

Заказать услугу по исследованию качества воды можно по телефону Горячей линии водоканала: 8-800-200-36-46 или на официальном сайте компании в разделе «Абонентам».

Читайте нас в Telegram

krasnodar.rosvodokanal.ru