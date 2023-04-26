«ЗСД» объявила конкурс на строительство Шкиперской развязки за 1,2 млрд рублей

АО «ЗСД» объявило конкурс на строительство второго участка I этапа транспортной развязки Западного скоростного диаметра Петербурга с Шкиперским протоком. Максимальная цена контракта составляет 1,231 млрд рублей, следует из документов на портале госзакупок.

Завершить работы подрядчику потребуется до 30 сентября 2024 года. По условиям контракта он также должен будет обеспечить ее гарантийное обслуживание следующие 15 лет.

Заявки на участие в тендере принимаются до 11 мая.

Строительство Шкиперской развязки ЗСД началось в 2021 году. В рамках первой очереди планируется сооружение трех съездов, на двух из них обустроят искусственные сооружения общей протяженностью около 680 метров. Очередь собираются ввести 2023 году.

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