В Ярославле в День Победы не стали отменять парад и салют

В Ярославле в рамках празднования Дня Победы состоятся торжественное шествие на Советской площади, концерты в ДК и салют на набережной. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салют над Стрелкой, Ярославль

Фото: Telegram-канал Артема Молчанова Салют над Стрелкой, Ярославль

Фото: Telegram-канал Артема Молчанова

По словам господина Молчанова, в 11:00 9 мая на Советской площади пройдет шествие войск и силовых структур Ярославского гарнизона, после чего состоится творческая программа, посвященная 78-летию празднования Дня Победы. В 21:00 на Стрелке зазвучит «Майский вальс», а через час празднование завершится фейерверком.

В городских ДК и библиотеках пройдут праздничные концерты, выставки и фестивали. Празднование состоится и в театре имени Федора Волкова, КЗЦ «Миллениум», культурно-просветительском центре имени Валентины Терешковой.

Сегодня в городе началась акция «Фронтовая бригада», в рамках которой участники исполняют под окнами ветеранов военные песни. Акция продлится до 9 мая.

Алла Чижова