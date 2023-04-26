МиГ-31 загорелся и упал в озеро в Мурманской области

Военный самолет МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания в двигателе. По предварительным данным, он упал в озеро. Пилоты катапультировались. Об этом сообщил ТАСС. Позже информацию о крушении подтвердили в Минобороны России.

Как сообщили в Минобороны, МиГ-31 упал в безлюдном месте. Обоих летчиков эвакуировала поисковая служба, их жизни ничего не угрожает. Истребитель потерпел крушение во время учебного полета.

Telegram-каналы Baza, Mash, 112 утверждает, что истребитель упал в озеро в поселке Риж-Губа в 150 км к югу от Мурманска, позже летчиков обнаружили рядом с дачным поселком Березки. По данным «Ъ», летчики служили в 98-м отдельном смешанном авиационном полку.

Telegram-каналы также публикуют видео происшествия. На них видно крушение самолета, из его двигателя вырывается столб огня.

Олеся Павленко