Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МиГ-31 загорелся и упал в озеро в Мурманской области

Военный самолет МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания в двигателе. По предварительным данным, он упал в озеро. Пилоты катапультировались. Об этом сообщил ТАСС. Позже информацию о крушении подтвердили в Минобороны России.

Как сообщили в Минобороны, МиГ-31 упал в безлюдном месте. Обоих летчиков эвакуировала поисковая служба, их жизни ничего не угрожает. Истребитель потерпел крушение во время учебного полета.

Telegram-каналы Baza, Mash, 112 утверждает, что истребитель упал в озеро в поселке Риж-Губа в 150 км к югу от Мурманска, позже летчиков обнаружили рядом с дачным поселком Березки. По данным «Ъ», летчики служили в 98-м отдельном смешанном авиационном полку.

Telegram-каналы также публикуют видео происшествия. На них видно крушение самолета, из его двигателя вырывается столб огня.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...