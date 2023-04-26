Полицейским из Краснодара грозит до 12 лет тюрьмы за изъятое после смерти собственника ружье

В Первомайский районный суд Краснодара направлено уголовное дело на двух сотрудников полиции, которые после смерти собственника изъяли ружье и продали его коллеге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В отделе полиции на хранении находилось охотничье ружье, изъятое после смерти собственника у его пожилой супруги, которой оно перешло в собственность по наследству. Полицейские рассчитывали, что женщина не обратится за оружием, и подарили его своему коллеге.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). Теперь оно с обвинительным заключением направлено в суд. Полицейским грозит до 12 лет лишения свободы.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении сотрудника провели служебную проверку. Сейчас он отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины его уволят из органов внутренних дел.

Татьяна Ручкина

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