Глава Роспотребнадзора назвала «арктур» самым заразным из всех штаммов коронавируса

Введения в России дополнительных мер ограничения из-за случаев заболевания новым подвариантом коронавируса «арктур» сейчас не требуется. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом штамм «арктур» является самым заразным из всех существующих вариантов, и риски его распространения есть, отметила госпожа Попова.

Подвариант «арктур» — «самый контагиозный, самый заразный из всех, приходившихся на нашу судьбу коронавирусов», сообщила глава Роспотребнадзора (цитата по «Интерфаксу»). Этот штамм может поражать большие группы. «Да, безусловно, мы видим риски распространения, они, безусловно, реализуются, но единственный способ защиты — это наша собственная защита, наша забота о здоровье»,— сказала Анна Попова.

«Мы никого не будем принуждать в этот раз. Мы не будем вводить каких-то дополнительных ограничений. Этого, на наш взгляд, сегодня и не требуется»,— прокомментировала она ситуацию с «арктуром». Госпожа Попова также заявила, что в России «несколько замедлился темп снижения» заболеваемости коронавирусом.

О том, что в России зафиксированы первые случаи заражения субвариантом коронавируса XBB 1.16 («арктур»), который ранее был выявлен в Индии, Роспотребнадзор сообщил 18 апреля. Тогда отмечалось, что этот штамм может обладать большей заразностью, при этом не отличаясь высокой патогенностью: заболевание, им вызванное, протекает в легкой форме.

Вспышка заболеваемости коронавирусом впервые была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. В январе 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией, в марте — пандемией.

К настоящему времени описано несколько тысяч штаммов коронавируса SARS-CoV-2, их принято объединять в крупные группы, называемые кладами. Некоторые варианты получают обозначения буквами греческого алфавита. Среди вариантов, вызывающих беспокойство: «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «омикрон».

Мария Федотова