Участники СВО на Ставрополье получат поддержку предпринимательской деятельности

Для предпринимателей, участвующих в специальной военной операции, на территории Ставрополья разработаны меры поддержки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова.

Власти планируют организовать для владельцев бизнеса получение микрозаймов под 5% для развития своего дела. Самозанятые смогут получить до 500 тыс. руб., а предприниматели — до 1 млн руб.

В рамках антикризисных мер предусмотрено продление льготного поручительства по минимальной ставке — 0,5% годовых.

Часть владельцев малых и средних предприятий нуждается в субсидировании. В правительстве региона готовится предложение о возможном предоставлении субсидий участникам СВО.

Анастасия Назарова