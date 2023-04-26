В Татарстане возбудили дело о диверсии на железной дороге

В Татарстане трое местных жителей подозреваются в совершении диверсии на железнодорожном перегоне «Автозаводская станция - Сидоровка» в Тукаевском районе республики. По версии следствия, 20-21 марта 2023 года они подожгли релейный шкаф светофора, что «привело к повреждению объектов транспортной инфраструктуры».

Как сообщил руководитель пресс-службы СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, дело возбудили по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).

Подозреваемыми являются жители города Набережные Челны 2004, 2007 и 2008 годов рождения. Самый старший из них по ходатайству следователя решением суда был заключен под стражу. Остальные отправлены под присмотр как несовершеннолетние.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц, причастных к совершению преступления»,— отметил официальный представитель СУ СКР.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"