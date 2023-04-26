В ГУМе открылся бутик SHAN

С приближением пляжного сезона бренды представляют свои курортные коллекции. В бутике Estelle Gallery в ГУМе открылся корнер канадской марки купальников и пляжной одежды SHAN. Представленная в магазине линейка подойдет для большинства предпочтений — от закрытых и one-piece моделей для более свободных раздельных. Помимо самих купальников бренд также представляет линейку сопутствующей одежды для курортного отдыха — легкие брюки, блузы и накидки. Коллекция уже в продаже — в бутике Estelle Gallery на втором этаже ГУМа.

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