Государева цифра

В России продолжается цифровая трансформация госуправления. В отдельных сегментах цифровизация отечественного госсектора выше среднеевропейских значений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсектор является чуть ли не единственной точкой роста ИТ-отрасли с точки зрения проектов по цифровизации

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Госсектор является чуть ли не единственной точкой роста ИТ-отрасли с точки зрения проектов по цифровизации

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В прошлом году Россия вошла в топ-10 стран по цифровизации госуправления (по мнению Всемирного банка GovTech Maturity Index 2022). Всего в нем 198 государств, и директор по развитию бизнеса Hopper IT Сергей Радченко считает результат нашей страны полностью оправданным. «У нас очень высокий показатель доступности электронных сервисов для граждан и показатель по развитию госинститутов цифровизации, инновационной политики, стратегии и законов. Одна из главных причин такого глубокого уровня цифровизации — мы поздно вступили на этот путь, и поэтому нам было где "подсмотреть", было на что ориентироваться. Условно, в странах, где цифровизация идет давно, приходилось разрабатывать все с нуля. Мы же строили цифровые сервисы с использованием лучших практик, уже обкатанных на пользователях»,— поясняет эксперт.

В долгосрочной перспективе

По мнению директора платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерины Петровой, сравнивать уровень цифровой трансформации в разных странах непросто, так как аналитика составлена по разным критериям определения уровня зрелости цифровизации: «Однако мы точно можем отметить, что уровень России в этом направлении растет. В нашей стране огромное количество ГИС в сравнении с другими странами, на поддержку этих систем тратятся очень серьезные средства. В среднем одно ведомство эксплуатирует 17 ИТ-систем. Суммарно в 67 госведомствах работают 630 ГИС (результаты аудита предоставила Счетная палата в 2022 году). В целом госсектор стремится сохранить темпы цифровизации, несмотря на сокращение ИТ-бюджетов, санкции и другие проблемы».

На сегодняшний день, отмечает генеральный директор Linxdatacenter Михаил Ветров, госсектор является чуть ли не единственной точкой роста ИТ-отрасли с точки зрения проектов по цифровизации. «Государство начинает играть все более активную роль на этом рынке, а ключевыми заказчиками выступают как корпорации с государственным участием, так и ведомства, развивающие различные госсервисы. Все делается для того, чтобы люди получали максимально быстрый доступ к услугам в рамках одного окна. Ярким примером является портал "Госуслуги", который в будущем может пойти по пути расширения функционала за счет добавления также и коммерческих сервисов»,— добавляет он.

Другие эксперты также полагают, что «цифра» в госсектор все глубже будет продолжать проникать внутрь. «С прошлого года мы наблюдаем небывалый всплеск интереса к различного рода государственным реестрам, как к способам систематизации государственно важной информации: это и создание Национальной системы пространственных данных, и Единый реестр недвижимости, и анонсированный цифровой 3D-двойник всей страны — очень смелый и амбициозный проект, который еще нигде в мире не воплощен. Думаем, что в скором времени государство придет к необходимости сообщать все эти отдельные реестры и сервисы между собой для улучшения госуправления, но пока цифровизация сводится к предоставлению качественных госуслуг и латанию дыр. Но нужно двигаться дальше»,— уверен основатель интернет-агентства Future Никита Шевляков.

Стоит добавить, что в прошлом году власти Санкт-Петербурга заговорили о необходимости создания метавселенной в управлении городом. Сейчас чиновники Смольного прорабатывают реализацию данного проекта с помощью различных технологий. Оказание государственных услуг в метавселенной — наиболее интересный технологический стек, отмечает основатель агентства метамаркетинга VOVA family Павел Воропаев. «Сеул уже представил свою копию города с виртуальной приемной, где действия человека имеют юридическую силу. Дубай близок к созданию своей цифровой версии города, обещая 40 тыс. дополнительных рабочих мест в виртуальной реальности. Санкт-Петербург,— считает он,— окажется в авангарде инноваций, если начнет разрабатывать свою метавселенную, уже имея к ней интерес».

Текущие реалии

Возвращаясь к реалиям, эксперты отмечают, что сейчас перед государством стоит задача суверенизации «цифры», отхода от ранее задействованных западных ИТ-решений. «Сегодня госсектор проводит цифровизацию своих ИТ-систем на базе российских решений. По нашим оценкам, около 80% государственных организаций уже находятся в процессе перехода на отечественный софт — они продвинулись от тестирования к внедрению. Однако до сих пор нет ни одного ведомства или региона, которые бы осуществили комплексный переход на российское ПО. По нашим оценкам, для полного перехода на отечественный софт потребуется от трех до пяти лет при условии, если в сегменте ПО уже есть наработки отечественных программистов. Быстрой миграции с зарубежных ИТ-решений препятствует и привычка пользователей, которая была сформирована у людей за десятки лет работы на одном иностранном софте»,— считает генеральный директор компании «Мой Офис» Павел Калякин.

По словам заместителя руководителя направления систем документационного управления компании Digital Design Марии Токаревой, импортозамещение активно реализуется в госсекторе с 2014 года. Переход на российские цифровые решения в ключевых бизнес-процессах, например в области документационного управления, уже состоялся. Сейчас происходит импортозамещение таких сервисов, как ВКС, электронная почта, которые ранее не относились к наиболее приоритетным. Также в настоящее время в фокусе импортозамещения находятся офисные пакеты. «Основные сложности лежат в области инфраструктуры. У нас достаточно разработчиков программного обеспечения, но не хватает производителей "железа", процессоров. На запуск производства оборудования требуется больше времени, чем на разработку ПО»,— добавляет эксперт.

По мнению генерального директора компании «Нетрика» Александра Мавродиева, проблем и вызовов, связанных с отказом от использования зарубежных проприетарных (имеющего правообладателя) ИТ-решений, на сегодня довольно много. Соответственно, в ближайшее время проявится достаточно серьезное снижение динамики обновления и развития ИТ-инфраструктуры из-за продолжающейся перестройки логистических цепочек. «В ряде случаев это может привести к локальному дефициту вычислительных мощностей, их несбалансированности. Выходом из ситуации будет использование решений отечественных ИТ-компаний, способных создавать масштабируемые, высоконагруженные системы. В числе других актуальных вызовов — необходимость своевременного выявления и устранения уязвимостей программного обеспечения информационных систем. Проблема уязвимостей связана как с недобросовестными действиями отдельных правообладателей ПО, так и с постоянным расширением использования свободно распространяемого программного кода».

Только для избранных

Многие эксперты также опасаются, что в ближайшее время рынок цифровизации госсектора может быть монополизирован крупными единичными или прогосударственными игроками. По мнению глава AtreIdea Сергея Белова, данный тренд уже заметен и может сохраниться, если государство будет предоставлять только таким игрокам возможности для участия в государственных проектах и не будет создавать условия для конкуренции на рынке цифровых технологий. Однако в такой ситуации власти страны могут потерять эффективность работы государственных органов, а также упустить возможности для развития инновационных компаний и развития отечественной цифровой индустрии.

Да, считает директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов, вероятность монополизации в этом секторе существует. «Более того, это в целом мировая тенденция. Но тут очень важно сохранить возможность входа на рынок цифровизации госсектора начинающим российским инновационным компаниям. Будем надеяться, что это будет обеспечено на уровне формирования правил работы государства и бизнеса в этой сфере».

По словам сооснователя компании «Прагма» Кирилла Полякова, работа государства с бизнесом, помогающим с цифровизацией госсектора, должна быть направлена на создание благоприятных условий для развития инновационных технологий и увеличения конкуренции на рынке. «Важно поддерживать малые и средние компании, которые могут предложить инновационные решения и технологии. Вероятность сохранения только очень крупных или прогосударственных единичных игроков существует, поэтому государство должно стимулировать конкуренцию и поддерживать разнообразие на рынке»,— полагает эксперт.

Артем Алданов