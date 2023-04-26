Прокуратура в суде добилась восстановления жилищных прав сироты в Ейске

В Ейске по иску прокуратуры ребенка-сироту включили в список граждан, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка надзорного ведомства показала, что заявитель в несовершеннолетнем возрасте остался без родительского попечения и с 2015 года состоял в списке граждан, подлежащих обеспечению жильем. Однако с ним не заключали договор найма специализированного жилого помещения по месту жительства, жилое сироте не было предоставлено.

В июле 2022 года гражданин был исключен из списка подлежащих обеспечению жильем. Основанием для снятия лица с учета явилось его вступление в наследство в сентябре 2021 года с предоставлением 1/6 доли в собственности на жилое помещение площадью 74 кв. м.

Проверкой установлено, что на момент принятия наследства в доме проживали девять человек, и сирота не являлся членом их семьи.

«Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, судебное постановление вступило в законную силу. Исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры»,- говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram