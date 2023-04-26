Руководителей «Строй-Кома» в Татарстане подозревают в уклонении от уплаты 47 млн рублей налогов

В Татарстане троих руководителей компании «Строй-Ком» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 47 млн руб. Об этом говорится в сообщении управления СКР по региону.

Следствие считает, что с 2017 года по 2020-й подозреваемые вносили ложную информацию о фиктивных взаимоотношениях с 30 контрагентами. в налоговые декларации. В итоге они уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организации более чем на 46,9 млн руб.

Детали произошедшего выясняются. Следствие возбудило уголовное дело в отношении подозреваемых по п.п. «а» «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).

"Ъ-Казань"