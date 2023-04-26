Краснодар занял последнее место по продажам украшений с бриллиантами

Краснодар занял последнее место по покупкам жителями украшений с бриллиантами с января по март включительно. По данным аналитического центра бренда SOKOLOV, на каждую 1 тыс. жителей города было куплено 2,1 изделие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Больше всего изделий с бриллиантами краснодарцы покупали в декабре и марте.64% покупателей города выбирают украшения с драгоценным камнем из белого золота. Самыми популярными являются золотые кольца. Средний чек на изделия с бриллиантами в Краснодаре составил 13,8 тыс. руб.

Последние строчки рейтинга по индексу бриллиантов также заняли Саратов и Уфа – 2,6 и 2,5 изделий с камнем на 1 тыс. жителей соответственно. Средний чек на золотые кольца в Саратове составил 14,4 тыс. руб., в Уфе – 11,3 тыс. руб.

Больше всего украшений с бриллиантами покупают в Москве, где индекс составил 9,6, а средняя цена – 18 тыс. руб. Второе место по числу проданных украшений с бриллиантами занимает Мурманск (индекс 7,4, средний чек – 14,8 тыс. руб.), третье – Кострома (индекс – 7, средний чек - 13 тыс. руб.).

Татьяна Ручкина

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