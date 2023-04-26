В Сочи задержали мужчину, стрелявшего из ружья по соседям

Правоохранители задержали в селе Прогресс Хостинского района города Сочи мужчину, который стрелял из ружья в соседние домовладения. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

Задержанным оказался ранее судимый 37-летний челябинец, который временно проживает в Сочи. В результате инцидента никто не пострадал. При осмотре жилья подозреваемого у него обнаружили два ружья, патроны, электрошокер и три ножа. Разрешительных документы у мужчины отсутствовали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Олег Исаев

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