Ярославский «Локомотив» продлил контракты с тремя хоккеистами

Ярославский «Локомотив» объявил о продлении контрактов с защитником Никитой Черепановым и форвардами Денисом Алексеевым и Артуром Каюмовым. Информацию публикуют официальные соцсети клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Каюмов (на переднем плане)

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Артур Каюмов (на переднем плане)

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Защитник Никита Черепанов продлил контракт с «Локомотивом» на два года. На такой же срок подписано новое соглашение нападающего Дениса Алексеева. Артур Каюмов подписал контракт до 30 апреля 2024 года. Новые контракты хоккеистов начинают действовать с 1 мая 2023 года.

30 апреля завершатся контракты еще у 5 игроков «Локомотива». Это защитники Роман Бычков и Даниил Мисюль, форварды Егор Аверин, Артем Ильенко и Александр Волков. Причем только Аверин в этом списке может стать неограниченно свободным агентом, по остальным хоккеистам статус «ограниченно свободные».

Андрей Иванов