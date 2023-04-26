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Ярославский «Локомотив» продлил контракты с тремя хоккеистами

Ярославский «Локомотив» объявил о продлении контрактов с защитником Никитой Черепановым и форвардами Денисом Алексеевым и Артуром Каюмовым. Информацию публикуют официальные соцсети клуба.

Артур Каюмов (на переднем плане)

Артур Каюмов (на переднем плане)

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Артур Каюмов (на переднем плане)

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Защитник Никита Черепанов продлил контракт с «Локомотивом» на два года. На такой же срок подписано новое соглашение нападающего Дениса Алексеева. Артур Каюмов подписал контракт до 30 апреля 2024 года. Новые контракты хоккеистов начинают действовать с 1 мая 2023 года.

30 апреля завершатся контракты еще у 5 игроков «Локомотива». Это защитники Роман Бычков и Даниил Мисюль, форварды Егор Аверин, Артем Ильенко и Александр Волков. Причем только Аверин в этом списке может стать неограниченно свободным агентом, по остальным хоккеистам статус «ограниченно свободные».

Андрей Иванов

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