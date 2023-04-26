На улице Ким в Краснодаре с 12 мая ограничат движение из-за ремонта теплосетей

В Краснодаре с 12 мая по 1 октября ограничат движение по улице Ким на время реконструкции теплосети «ТЭЦ — Центр города». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

На участке специалисты обновят около одного километра ветхой теплосети. Движение будет ограничено для проведения работ по улице Ким (от улицы Степана Разина до улицы Фурманова, от улицы Линейной до улицы Вишняковой), а также по улице Линейной (от улицы Адыгейская Набережная до улицы Ким).

«Проведенные работы по модернизации помогут бесперебойно подавать тепло в жилой фонд и социальные объекты в будущем»,— сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

После завершения реконструкции дороги будет выполнено благоустройство прилегающих территорий.

Тат Гаспарян

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