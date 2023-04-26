В Ростове-на-Дону почтили память ликвидаторов чернобыльской аварии

В донской столице 26 апреля почтили память участников ликвидации чернобыльской катастрофы 1986 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

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В работах на Чернобыльской АЭС приняли участие 20 тыс. жителей Ростовской области. Дончане занимались ликвидацией последствий аварии и дезактивацией населенных пунктов и предприятий, расчисткой аварийного блока станции и сооружением защитного саркофага

Заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков сообщил, что в связи с событиями в Чернобыле, на производственном объединении «Маяк» и на Семипалатинском ядерном полигоне своими жизнями пожертвовали многие жители Ростовской области.

«Их мужество и профессионализм, способность быстро принимать ответственные решения позволили сохранить жизнь и здоровье будущим поколениям»,— сказал Андрей Пучков.

Анастасия Назарова