Беспилотники вызывают тревогу

Россияне начали закупаться системами защиты от беспилотников, спрос на них за год вырос в пять раз. Если раньше такими продуктами интересовались в основном крупные промышленные компании и госсектор, то с начала 2023-го среди покупателей увеличилась доля частных лиц. Это следует из данных маркетплейса систем безопасности «Техключи.рф» и статистики поисковых запросов «Яндекс. Wordstat», пишут «Ведомости». Речь идет, например, о комплексах, позволяющих перехватить радиосигналы, с помощью которых владельцы управляют беспилотниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сообщается, что чаще всего россияне закупают такие системы для дач и коттеджей, причем только с января по март этого года спрос на так называемые антидрон-решения в целом вырос в три раза.

Гендиректор портала «Техключи.рф» Тигран Исраелян пояснил “Ъ FM”, что это может быть связано с распространением беспилотников среди населения и тревожной новостной повесткой:

«Речь идет о стационарных и переносных системах защиты от беспилотников, способных обнаруживать их и подавлять. В основном их используют для защиты объектов промышленности и критической инфраструктуры. Однако в последнее время к нам стали обращаться и собственники коттеджей и дачных кооперативов.

Как правило, запрос приходит на какой-то комплекс систем, который позволит прикрыть тот или иной объект, в том числе и на переносные антидроновые ружья. То есть речь идет не только о стационарных системах, но и о мобильных. Мы уточняем параметры объекта, территорию и необходимые задачи. Все достаточно безопасно, если использовать эти системы по назначению.

Рост спроса связан с распространением таких устройств среди частных лиц и новостным фоном. Такая техника просто стала более доступной на рынке, и сейчас любой желающий может приобрести гражданский дрон».

В 2023 году любые беспилотники легче 150 грамм можно запускать без постановки на государственный учет. “Ъ FM” убедился, что найти аппараты такого веса или меньше, оснащенные камерой для съемки, нетрудно. Например, самые дешевые на Ozon стоят около 2 тыс. руб.

Проблема в том, что если собственник участка повредит беспилотник с помощью таких систем защиты, то он может понести даже большую ответственность, подчеркнул юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов:

«Нужно исходить из двух моментов. Во-первых, если мы говорим о собственнике земельного участка, то нарушаются ли его права тем или иным образом? Не очень понятно, как квадрокоптер это может сделать. Во-вторых, каким образом могут быть нарушены права владельца беспилотника?

Вместе с тем, если он оснащен камерой, то в таком случае нужно учитывать, что именно снимает дрон. Если он, например, снимает некий общий ракурс дачного поселка, и совершенно случайно в кадр попало то, как кто-то жарит шашлыки на майских праздниках, то здесь нельзя говорить о нарушении права на частную жизнь.

Если же беспилотник целенаправленно подлетает к окнам жилого дома, пытается заснять те или иные действия, которые в нем происходят, то это уже вопрос уголовной ответственности, так как происходит сбор сведений, составляющих личную тайну. Но если собственник участка вдруг собьет такое устройство без каких-либо оснований, то, конечно, его владелец может обратиться с иском в суд по возмещению убытков в общем порядке».

В последние месяцы сообщения о попадании дронов неизвестного происхождения на частные территории участились в СМИ и соцсетях. Например, как пишут Telegram-каналы, стало известно о двух таких случаях в Подмосковье. Правда, устройства не представляли опасности для жителей, но были оснащены камерами.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба