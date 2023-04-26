Тюменские компании заключила в Узбекистане контрактов на 42 млн рублей

В ходе выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Узбекистане компании из Тюменской области заключила контрактов на 42 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Губернатор Александр Моор отметил, соглашения касаются поставки дисков сцепления, железной мебели и конфет. Кроме того, тюменская делегация договорилась обучать узбекских специалистов, занятых в нефтегазовой отрасли.

Глава региона отметил, что рынок Узбекистана очень интересен для тюменских предприятий, поскольку экономика республики динамично растет. «У наших стран хороший потенциал для развития взаимовыгодного делового сотрудничества, и у нас есть все инструменты для его реализации»,– добавил он.

Делегацию Республики Узбекистан Александр Моор пригласил принять участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени. В ходе мероприятия крупнейшие нефтегазовые компании проводят свои технологические дни, презентуя новые решения конкретных технологических задач.

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