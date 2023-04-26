Вице-мэр администрации Уфы по строительству Аскат Хайруллин покинул свой пост

Заместитель главы администрации Уфы по строительству и архитектуре Аскат Хайруллин, назначенный на эту должность 12 апреля, покинул пост по собственному желанию, сообщили в пресс-службе администрации города.

Господин Хайруллин работал вице-мэром строительного блока еще в 2018 году, когда администрацией руководил бывший сити-менеджер (с октября 2018 года по октябрь 2020 года) Ульфат Мустафин. В 2020 году он был назначен начальником городского управления транспорта и связи. В марте 2021 года Аскат Хайруллин ушел из администрации в ФКУ «Приуралье» Росавтодора, где работал заместителем руководителя.

По данным «Ъ-Уфа», господин Хайруллин был креатурой премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, но его повторное назначение на руководящую должность в мэрии Уфы, по словам информированных собеседников, не нашло поддержки со стороны главы республики.

Карина Мамаева

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