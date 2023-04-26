На защиту прав потребителей в Башкирии направят 960 млн рублей

Правительство Башкирии утвердило госпрограмму по защите прав потребителей на 2024-2029 годы, на финансирование которой из республиканского бюджета будет направлено 960 млн руб. (по 160 млн руб. ежегодно). Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Ответственным исполнителем назначено министерство торговли и услуг Башкирии, соисполнителями — республиканский Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Россельхознадзор, госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору и другие ведомства.

В результате реализации программы число консультаций в сфере защиты прав потребителей должно увеличиться с 16,73 тыс. до 17,8 тыс. в 2029 году, доля удовлетворенных исков в потребительской сфере — с планируемых в 2024 году 90,5% до 92,5%, доля качественных и безопасных продовольственных товаров — с 78% в 2024 году до 80% в 2029 году, доля муниципалитетов, реализующих комплекс мер по защите прав потребителей, — с 60% до 100%.

Планируется повышать правовую грамотность потребителей, развивать систему подготовки кадров, улучшать качество товаров на рынке Башкирии. Власти намерены, в частности, выпускать социальную рекламу, проводить онлайн-курсы для граждан, снять цикл передач по защите прав потребителей.

Майя Иванова

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