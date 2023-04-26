В Сочи до 2025 года газифицируют 26 населенных пунктов

В Сочи до 2025 года планируется построить межпоселковые газопроводы и сети, четыре газонаполнительные станции с подводящими газопроводами к ним в 26 населенных пунктах. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Копайгородский Фото: Алексей Копайгородский

Мэр Сочи добавил, что линии прохождения потенциальной газовой инфраструктуры будут зарезервированы в новом Генплане.

«Реализация этих мероприятий позволит увеличить объем поставок голубого топлива нашим действующим потребителям, а главное – подключить новых, в том числе в труднодоступных, удалённых сёлах Большого Сочи»,- отметил Алексей Копайгородский.

Уже создана рабочая группа, районные и сельские администрации, депутаты и ТОСы проинформируют местных жителей о сроках работ. Кроме того, в Сочи продолжается реализация программы социальной догазификации. Сейчас в ней участвуют 65 населенных пунктов.

Тат Гаспарян

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