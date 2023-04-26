СКР: В зеленодольском магазине рабочего насмерть придавил лифт

В Зеленодольске на территории одного из магазинов 39-летний рабочий погиб при падении на него платформы лифта. Об этом сообщает управление СКР по Татарстану.

Трагедия произошла накануне на складе магазина. Работавший в субподрядной организации мужчина ремонтировал лифт, однако во время манипуляций на него опустилась платформа. В итоге он получил смертельные травмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Детали трагедии уточняются.

"Ъ-Казань"