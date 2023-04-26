27 апреля на Кубани воздух прогреется до 28 градусов тепла

27 апреля синоптики прогнозируют местами в южной половине и в восточных районах Краснодарского края до +28°. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Таранжин Фото: Евгений Таранжин

В целом по краю температура ожидается на уровне 19…24°. В горных районах днем прогнозируют до +18°, на Черноморском побережье - до +25°. Во второй половине дня местами в крае могут пройти кратковременные дожди с грозой, порывы ветра местами усилятся до 12-14 м/с.

При этом к концу недели на Кубани будет облачно и дождливо. Ожидается понижение температуры воздуха, в отдельных районах прогнозируют сильные дожди, грозы и порывы ветра.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram