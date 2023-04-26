В Ижевска до 136 увеличат количество групп для малышей с 1 года

В столице Удмуртии в 2023 году количество групп в детских садах для детей с 1 года увеличат до 136, сообщил в Telegram глава города Олег Бекмеметьев. В 2022 году их количество составляло 80. При этом в каждом районе Ижевска планируется комплектование группы для детей с 10 месяцев.

В настоящее время от родителей через электронный сервис поступило 9,8 тыс. заявлений на прием в детский сад. Комплектование дошкольных учреждений на 2023-2024 учебный год начнется с 1 мая, а результаты станут известны с 1 по 5 июня.