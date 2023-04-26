В петербургском РАНХиГС прошли обыски по делу о взятке

Экономическая полиция Санкт-Петербурга в среду, 25 апреля, провела серию обысков у сотрудников Северо-Западного института Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Мероприятия шли в рамках дела о получении взятке (ст. 290 УК РФ), возбужденного в отношении бывшего завкафедрой физической культуры и спорта Павла Кузнецова, сообщает «Фонтанка».

Девять обысков прошли в здании вуза на Песочной набережной, в кабинете замдиректора по финансовой работе; на Среднем проспекте Васильевского, у начальника отдела по работе с абитуриентами и начальника управления качества; на 7-й линии Васильевского, в помещении завкафедрой по правоведению, а также в кабинете начальника учебного процесса. У некоторых фигурантов обыскали жилища.

Как считает следствие, Павел Кузнецов систематически вымогал взятки у тренеров вуза под угрозой увольнений. Его обвиняют в мнимом повышении заработной платы своим подчиненным за фактически отработанное время. В деле фигурирует минимум два эпизода, когда с 2018 по 2021 годы он получил 350 тыс. и 300 тыс. рублей от тренеров по плаванию и художественной гимнастике.

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