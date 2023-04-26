Челябинский облсуд сохранил срок в колонии юристу Владимиру Казанцеву

В Челябинском областном суде завершилось рассмотрение уголовного дела юриста и экоактивиста Владимира Казанцева, обвиняемого в мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 159, ст. 30 ч. 1 - ч. 4 ст. 159 УК РФ). Апелляционная инстанция отменила дополнительное наказание в виде трехлетнего запрета заниматься юридической деятельностью, связанной с представлением интересов третьих лиц. В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционные жалобы стороны защиты без удовлетворения. Решение принято 26 апреля.

Советский районный суд Челябинска 19 октября 2022 года приговорил Владимира Казанцев к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый и его защитники настаивали на том, что его вина в инкриминируемых преступлениях не доказана, суд первой инстанции неверно трактовал обстоятельства дела. Кроме того, суд допустил нарушения уголовно-процессуального характера, например, запрещал вести аудиозапись на некоторых заседаниях. Также авторы апелляционных жалоб настаивали на том, что четыре года реального лишения свободы чрезмерно суровое наказание. Однако апелляционная инстанция признала приговор Советского районного суда в основной части обоснованным, оставив его без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», суд и следствие установили, что юрист получил 500 тыс. от бизнесмена Максима Шейна, интересы которого представлял в арбитражном суде, якобы для передачи сотруднику суда для принятия решения в пользу клиента. Кроме того, он пытался похитить 2,5 млн руб. у другого клиента, также убеждая его в передаче денег для положительного исхода по делу.