Прокуратура подала в суд на мэрию Самары из-за отсутствия дорожной разметки

Отсутствие дорожной разметки на 16 улицах в Куйбышевском районе Самары стало причиной разбирательства между прокуратурой и городской администрацией. Надзорное ведомство обратилось в суд с исками к чиновникам. Об этом сообщается на сайте районной прокуратуры.

Ранее контрольный орган провел проверку и зафиксировал отсутствие дорожной разметки на ул. Фасадной, Нефтяников, Казачей, Грозненской, в Засамарской слободе, на Народной, Осетинской, Главной, Калининградской, Белорусской, Зеленой, Бакинской, по Енисейскому переулку, на Уральской, Медицинской и Трубной. В настоящее время суд рассматривает иски. Ранее прокуратура засудила самарскую мэрию из-за объекта культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Георгий Портнов