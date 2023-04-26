В Тихорецке завершили масштабную модернизацию железнодорожной станции

Масштабная реконструкция железнодорожной станции Тихорецкая завершена. Из-за большого грузооборота ее вели без остановки работы транспортного узла, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Реконструкция станции Тихорецкой и открытие движения по двухпутному обходу Тихорецкого узла позволит увеличить пропускную способность железнодорожных магистралей и приведет к увеличению объемов грузоперевозок в порты Новороссийска, Тамани, нарастить экспортный потенциал региона, создавать новые рабочие места»,- отметил вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Проводить реконструкцию станции начали в 2016 году. За это время отсыпали 389 тыс. кубометров земляного полотна, уложили 26,7 км пути и 110 стрелочных переводов. На ней обновили станционные пути, искусственные сооружения и внедрили новую цифровую систему станционного управления. Кроме того, по словам гендиректора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова, в одно «окно» впервые подключили 224 стрелочных перевода, ранее таких масштабных работ в компании не проводили.

Теперь на станции возможно дополнительно провозить около 8 млн тонн грузов в год. Таким образом, реконструкция станции вместе с другими мероприятиями по развитию подходов к портам Азово-Черноморского бассейна повысит пропускные возможности из Поволжья на юг в 2,5 раза.

Татьяна Ручкина

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