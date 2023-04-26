Имущество главы Кировского и Московского районов Казани могут обратить в доход государства

В Казани Кировский райсуд зарегистрировал иск прокуратуры об обращении имущества руководителя Кировского и Московского районов Сергея Миронова в доход государства. Об этом сообщило издание «Реальное время».

Оно отметило, что речь идет об имуществе на 300 млн руб., которое было куплено господином Мироновым и членами его семьи с 2016 года. Иск был инициирован по результатам проверок доходов и расходов чиновника.

Издание также отметило, что прокуратура направила представление в казанский исполком Казани представление с рассмотрением вопроса об увольнении чиновника в связи с утратой доверия.

Позднее издание удалило новость об этом.

Между тем на сайте райсуда появилась информация о том, что дело «Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"» передано на рассмотрение судье Дине Сибгатуллиной.

"Ъ-Казань"