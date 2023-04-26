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Коммерсантъ FM
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ВТБ идет в массы

Какие продукты собирается запустить банк

ВТБ сконцентрируется на кредитах до зарплаты и рассрочках для небогатых россиян. Речь идет о категории клиентов с доходом до 40 тыс. руб. Банк намерен запустить ориентированные на такую аудиторию продукты к следующему году. Дело в том, что кредитная организация видит потенциал для роста в сегменте массовой розницы, сообщил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников РБК.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На фоне общей экономической ситуации в стране такая стратегия выглядит вполне оправданной, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Санкции здесь вряд ли повлияли — скорее общеэкономическая ситуация, когда у нас рост неопределенности и невыразительная динамика доходов населения. ВТБ исторически работал с верхним массовым сегментом, более обеспеченным сегментом, нежели "Сбер".

Для чего ВТБ начал выдавать микрокредиты

Есть, например, Почта-банк, который работает с нижним массовым сегментом. Но сейчас ситуация на рынке и в экономике такова, что работу с ним можно существенно нарастить, используя зарплатные мощности. У Почта-банка нет таких зарплатных мощностей, то есть это 20-30 млн зарплатников, а у ВТБ они есть, и, собственно, можно попробовать отработать этот продукт.

Плюс кредитные организации, конечно, несколько закрутили риск-воронку, воронку продаж, поскольку опасаются роста просроченной задолженности. И здесь как раз увеличивается спрос на потребительские кредиты с небольшими чеками. Если банки перестанут удовлетворять, то граждане будут вынуждены обращаться в ломбардные кредитные организации, в микрофинансовые».

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Но будет ли такая бизнес-модель успешной в случае с ВТБ? По мнению независимого финансового аналитика Сергея Скатова, банк выбрал рискованный путь — конкурировать с другими игроками в этом сегменте ему будет непросто: «Эта переориентация — реакция на не самые хорошие финансовые результаты по итогам 2022 года. Банковский сектор понес большие убытки.

Его источники пришли из сектора корпоративного и инвестиционного блоков, частично от состоятельных клиентов, которые забирали деньги и переводили их в другие юрисдикции и так далее. Соответственно, ВТБ видит, что эти направления деятельности пострадали и ищет какие-то новые источники роста, прибыли.

В 2023 году ВТБ может побить рекорд по прибыли 2021 года

Если говорить про самый малообеспеченный сегмент, про который сказал господин Печатников, он может быть очень маржинальным бизнесом. Считается, что в нем высокие риски, но на самом деле они не такие уж высокие. Можно посмотреть, например, на результаты деятельности микрофинансовых организаций.

Предположим, что в ставку зашивается только кредитный риск, а ставки при этом от 300 по займам до зарплаты — буквально 300% годовых, которые сверху накрывает Банк России. Фактическая же просрочка этого портфеля по итогам 2021-го достигла 35%. Ставка компенсирует не только уровень просрочки. Кредитные риски намного меньше, чем те, которые закладываются в ставку. Они такие высокие, потому что большие затраты на выдачу.

Успех в этом сегменте во многом зависит от операционной деятельности, от операционной эффективности, от инвестиций в продажи и возможности выдавать займы суперактивно.

"Тинькофф" или "Сбер", другие банки, которые больше ВТБ ориентировались на розницу исторически, убежали очень далеко. Поэтому возможности для ВТБ достаточно ограничены. Он будет бороться в высококонкурентном сегменте. Плюс нужно понимать, что розничные клиенты пассивны. Заставить перейти из банка в банк очень тяжело».

По словам Печатникова, необходимость таких изменений обоснована в том числе тем, что в сегменте состоятельных клиентов ВТБ почти достиг предела роста. Его рыночная доля превысила 30%. В масс-маркете же присутствие ВТБ — около 7%. Банк планирует увеличить этот показатель и занять по крайней мере четверть рынка.

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Сабина Адлейба

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