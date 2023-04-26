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С 28 апреля из Махачкалы в Ростов будет запущен дополнительный поезд

Дополнительный поезд начнет курсировать между Ростовом-на-Дону и Махачкалой с 28 апреля, сообщает пресс-служба СКЖД, Поезд будет ходить через день, отправляясь из столицы Дагестана по четным числам, из Ростова – по нечетным.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Первый рейс поезда №391/392 из Махачкалы отправится через два дня в 13:46. Прибытие состава запланировано на главный вокзал донской столицы 29 апреля в 09:09. В обратный путь состав отправится же день в 18:15 и прибудет в столицу Дагестана в 13:35 30 апреля.

С 20 мая номер поезда изменится на №261/262. Также изменится и расписание движения. Состав будет отправляться из Ростова в 18:15 и прибывать в Махачкалу в 10:26. Отправление обратно — в 17:09, прибытие на станцию Ростов-Главный в 09:09. Состав будет совершать остановки в Кизилюрте, Хасавюрте, Гудермесе, Червленной, Ищерской, Моздоке, Прохладном, Георгиевске, Минеральных Водах, Невинномысской, Армавире Ростовском, Кавказской, Тихорецкой, Кущевке, Батайске.

Анастасия Назарова

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