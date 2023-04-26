Батальон имени Даяна Мурзина отправился к месту боевого слаживания

Добровольческий батальон имени Даяна Мурзина отправился с Советской площади в Уфе к месту боевого слаживания. На проводы приехали полпред России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, сообщает в своем Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам господина Хабирова, республика продолжит поддерживать участков СВО и их семьи. «Мы кланяемся нашим бойцам, их родным и близким за то, что разделили с ними это решение — непростое, но такое нужное нашей стране. Тысячи наших ребят в эти дни достойно выполняют свой воинский долг, проявляя мужество и героизм. И им очень нужна помощь»,— написал он.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», батальон имени Даяна Мурзина был сформирован в марте текущего года. Сообщалось, что в нем смогут служить бойцы старше 50 лет.

Карина Мамаева

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