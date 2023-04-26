США произведут за финансовый год 80 ядерных боеголовок

Власти США планируют выпустить в 2023 финансовом году 80 ядерных боеголовок, а также продолжать модернизацию существующих ядерных сил. Об этом говорится на сайте Национального управления по ядерной безопасности США.

«В рамках 2023 финансового года предусматривается выполнение программы, включающей производство 80 плутониевых зарядов»,— сообщили в управлении. Кроме того, планируется продолжать работы по продлению срока службы ядерных авиабомб B61-12 и модернизации ядерных боеголовок W88 для межконтинентальных баллистических ракет Trident II.

Как говорится в сообщении управления, в рамках программы по модернизации ядерных сил США начали выпускать ядерные боеголовки W80-4 для крылатых ракет и W87-1 для перспективных межконтинентальных баллистических ракет Sentinel. Этими ракетами должны заменить Minuteman III — единственные межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2022 году риск применения ядерного оружия достиг пика со времен Холодной войны. 1-е место по числу боеголовок на момент 2022 года занимали США (1744, с запасом — 3708), дальше расположились Россия (1588, с запасом — 4477) и Франция (280, с запасом — 290).

Анастасия Ларина