В 2022 году объем финансовых нарушений администрации Ростова вырос до 2 млрд рублей

В прошлом году чиновники администрации Ростова-на-Дону допустили нарушения при расходовании бюджета в размере 2,15 млрд руб., сообщает Donnews со ссылкой на отчет контрольно-счетной палаты города. В 2021 году были допущены нарушения на сумму в 1,37 млрд руб.

Основная доля ошибок приходится на работу сотрудников бухгалтерского учета. К ответственности привлекли 87 сотрудников управляющих органов. Также материалы по пяти случаям были направлены в прокуратуру.

Контрольно-счетная палата выявила нарушения в работе 45 образовательных учреждений, где зарплаты платили без оформления всех необходимых документов, либо из источников, не предусмотренных для этих целей. В службе городских кладбищ выявлена нехватка работников. Некоторые районные управления ЖКХ выплатили налог на имущество за помещения, находящиеся в аварийных домах, которые должны были снести в предыдущем году. Существенная часть нарушений также связана с принятием и оплатой работ в рамках госзакупок.

Анастасия Назарова