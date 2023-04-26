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Поэт Сибгатуллин и художница Кумысникова стали обладателями премии имени Тукая

Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил премию имени Габдуллы Тукая поэту Шавкату Сибгатуллину, художнице Наиле Кумысниковой и архитектору Фирдавису Ханову. Церемония прошла в театре опера и балета имени Джалиля.

Господин Сибгаттулин получил премию за сборники стихов «Аучы ыры», «Чогыл», «Иман капка ачканда», «Себерем-з ирем», госпожа Кумысникова — за серию декоративных панно, которые посвящены национальной теме и выполненных в технике кожаной мозаики; а господин Ханов — за вклад в развитие отечественной и татарской национальной культуры в области архитектуры и градостроительства.

Каждый лауреат получат по 1 млн руб.

"Ъ-Казань"

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