Определены победители XVI Всероссийского турнира знатоков географии

В финал вышли команды из 12 регионов России

Финал XVI Всероссийского интеллектуального турнира знатоков географии



В Краснодарском крае подвели итоги XVI Всероссийского интеллектуального турнира знатоков географии. Финал состоялся 22 апреля в Международный день Земли. В нём приняли участие 17 команд из 12 регионов России: республик Адыгея и Башкортостан, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краёв, Нижегородской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей и Москвы.

В 2023 году Турнир проводится под девизом «Открываем Россию заново. Вместе с Русским географическим обществом!». Финалисты соревновались в решении географических задач в двух командных турах и в конкурсе капитанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1 место — «Солнечный Магадан» (Екатеринбург)

1 место — «Солнечный Магадан» (Екатеринбург)



Первый тур был посвящён географическим терминам. Второй тур продолжил тему «кинопутешествия», начатую на отборочном этапе. В третьем туре финала — традиционном конкурсе капитанов — быстрее всех правильные ответы дал Тимофей Будяк, капитан команды «Солнечный Магадан». Именно эта команда, представляющая специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета, стала победителем Турнира и обладателем главного приза. Вместе со своим наставником — Ириной Киямовой — они побывают на Курорте Красная Поляна летом 2023 года. Ребята поднимутся к заснеженным вершинам Кавказа, пройдут по экологическим маршрутам, отдохнут в «Сочи Парке».

— В этом году в турнире приняли участие 418 команд из 45 регионов России! Это новый рекорд нашего многолетнего проекта, который мы системно развивали все эти годы. Его главная задача — создать условия для талантливых ребят проявить свои интеллектуальные способности, смекалку и благодаря своим знаниям отправиться познавать нашу страну воочию. И мы благодарны нашим партнёрам, которые помогают победителям и призёрам открывать Россию, отлично отдохнуть на курортах Краснодарского края,— отметил председатель жюри турнира, председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2 место — «Ветер с Енисея» (Железногорск)

2 место — «Ветер с Енисея» (Железногорск)



Второе место завоевала команда «Ветер с Енисея» из «Школы космонавтики» (г. Железногорск Красноярского края, наставник — Валентина Лемешкова). Третье — команда «На чемоданах» рязанской гимназии №5 (наставники — Галина Петрова и Инна Соловьева).

Все три команды, ставшие призёрами турнира, примут участие в летней школе, которая пройдёт при поддержке компании «ОТЭКО» в Темрюкском районе Краснодарского края. Всего Тамань посетят около 20 детей и их учителей, к ним присоединятся таманские школьники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спилс-карта

Фото: Анатолий Поздняков Спилс-карта

Фото: Анатолий Поздняков

— География — наука прикладная, и очень значимый её аспект состоит в том, что она учит уважать и любить родную землю. Привезти призёров турнира именно к нам — это правильное решение, Тамань — уникальный уголок Кубани и всей России, она потрясающе красива, богата своей историей, а ещё обладает гигантским потенциалом для развития. Уверен, что летняя школа запомнится и победившим в турнире школьникам, и таманским детям, которых организаторы пригласят для участия,— отметил первый заместитель генерального директора АО «ОТЭКО» Александр Меткин.

Общие результаты финала отражены в соответствующем протоколе. Все участники финала получат дипломы лауреатов и смогут принять участие в конкурсных отборах в профильные смены РГО «Мир открытий». Ответы на задания отборочного этапа можно посмотреть здесь.

Всероссийский Турнир знатоков географии реализуется Краснодарским региональным отделением Русского географического общества с 2011 года. Ежегодно его участниками становятся сотни школьников, демонстрирующие высокий уровень знаний в области географии и смежных наук. В 2023 году генеральным партнёром соревнований выступила компания «ОТЭКО» — оператор морских терминалов в порту Тамань, крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру юга России. Еще один стратегический и давний партнёр — НАО «Красная Поляна». В этом году в конкурсе приняло участие более 2,5 тысяч ребят из 45 регионов России.

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