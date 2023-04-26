43-летнего жителя Воткинска осудили за убийство брата из-за бытовой ссоры

В Удмуртии перед судом предстал 43-летний житель Воткинска, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему старшему брату, который в результате этого скончался (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Так, по данным следствия, в ноябре прошлого года браться вместе употребляли алкоголь, когда между ними на бытовой почве возник конфликт. В ходе ссоры мужчина дважды ударил брата ножом, в результате чего тот скончался.

Суд приговорил мужчину к 8,5 годам в колонии строгого режима.