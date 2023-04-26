Компания «Россети Тюмень» обеспечила электроэнергией новую поликлинику в Тюменской области

Специалисты «Россети Тюмень» присоединили к электросетям поликлинику в селе Каскара, где получают помощь жители 11 населенных пунктов Тюменской области. Всего медучреждение обслуживает более 22 тысяч человек.



Новому объекту было выдано 282 кВт мощности, для чего энергетики установили трансформаторную подстанцию и построили две кабельные линии. Подземная энергоинфраструктура прокладывалась с применением метода горизонтального направленного бурения. Контроль параметров качества и объема передаваемой медучреждению электроэнергии будут осуществлять 3 интеллектуальных прибора учета, которые передают данные дистанционно.

Поликлиника в Каскаре построена в рамках национального проекта и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Прием в поликлинике ведут более десяти врачей разных специальностей, пациенты могут пройти ультразвуковую диагностику, сделать рентген, флюорографию и маммографию.

«Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты. Только за 2022 год энергокомпания обеспечила светом 4 фельдшерско-акушерских пункта и 8 модульных амбулаторий в Тюменской области.