Воспитатель нижегородского детсада осужден на 13 лет за домогательства

Приокский районный суд признал бывшего воспитателя детского сада виновным в домогательстве детей по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что с января 2018 года по октябрь 2021 года подсудимый неоднократно домогался воспитанников в возрасте 5-6 лет. Уголовное дело насчитывает 10 эпизодов. Вину бывший воспитатель признал.

Подсудимый проработал в детсаду 11 лет. О домогательствах в октябре 2021 года случайно узнала мама одного из воспитанников, когда сын спросил, можно ли воспитателю залезать к нему в трусы. Нижегородка рассказала об этом другим родителям, дети подтвердили информацию. Выяснилось, что воспитатель запрещал детям рассказывать о случившемся, чтобы воспитанники не потеряли «друга».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Елена Ковалева