Красноярские депутаты предложили создать передвижные аптеки

Передвижные аптечные пункты предложили организовать депутаты Красноярского края. «Поддержку коллег из других регионов получила наша инициатива закрепления в федеральном законодательстве передвижных аптечных пунктов, а также полномочий производственных аптек, чтобы они могли осуществлять фасовку и подготовку медпрепаратов», — сказал спикер заксобрания Красноярского края Алексей Додатко на комиссии по вопросам соцполитики Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.

По его словам, вопрос доступности аптечных услуг особенно актуален для регионов, где много труднодоступных и удаленных поселений.

Также он предложил актуализировать принятые более 20 лет назад нормативные документы, регламентирующие лекарственное обеспечение в стране. В частности, требует обновления перечень заболеваний, сообщает пресс-служба заксобрания края.

В сентябре прошлого года об инициативе создания мобильных аптек с льготными лекарствами заявили депутаты Новосибирской области. «Мы не имеем морального права не обеспечивать людей лекарствами. Прозвучали разные варианты: продажа в ФАПах, передвижные мобильные аптеки, договоренность глав и предпринимателей. Было бы желание – все можно решить», – сказал председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив (цитата по «Вести Новосибирск»).

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Анна Егорова