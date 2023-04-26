Суд отказал администрации Кубани в сносе зданий у Мельницы купца Киор-Оглы

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске управлению госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края к АО «Колос Кубани» о сносе металлических навесов, пристроенных к объекту культурного наследия регионального значения «Мельница-Киор-Оглы, 1921 г.». Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Администрация Краснодарского края в лице управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края обратилась в суд в ноябре 2022 года с исковым заявлением к АО «Колос Кубани». Мэрия требовала демонтажа металлических конструкций (навесов), пристроенных к объекту культурного наследия регионального значения «Мельница-Киор-Оглы, 1921 г.». Навесы расположены на земельном участке по улицам Северная, 310 и имени Чкалова, 150 (лит. А).

В резолютивный части, опубликованной 25 апреля, говорится, что в удовлетворении исковых требований отказано.

«Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок от даты его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края»,— говорится в решении суда.

Судебным актом 2005 года за ОАО «Колос Кубани» закреплено право собственности на строения, расположенные в границах охранной зоны памятника архитектуры «Мельница Киор-Оглы».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Колос Кубани» зарегистрировано в 1994 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Гендиректор — Феликс Тедеев. Убыток компании в 2022 году составил 798 тыс. руб.

Объект культурного наследия регионального значения «Мельница Киор-Оглы, 1921 г.» является федеральной собственностью. Мельница построена в 1921 году, она расположена на пересечении улиц Северной и Чкалова. Объект принадлежал купцу Киркору Киор-оглы, владевшему пекарнями, заводами и пивоварнями в Екатеринодаре. Общая площадь здания, сформированная по результатам обмеров 1998 года, составляет 1800 кв. м.

Тат Гаспарян

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