«Лилиани» вложит в модернизацию завода в Сальске 350 млн рублей в 2023 году

Донской производитель сельскохозяйственной техники ООО «Лилиани» до конца текущего года инвестирует 350 млн руб. в обновление производственных мощностей своего завода в городе Сальске. Общий объем инвестиций в местное производство с 2021 по 2023 годы составит 770 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

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В рамках модернизации планируется заменить ручную сварку на роботизированную, увеличить количество станков ЧПУ, установить на производстве станки лазерного раскроя листового и трубного металла, токарные, фрезерные, листогибочные и сварочные роботизированные комплексы. На предприятии установят машину для правки и очистки металла. Будет обновлена система окраски продукции.

Для реализации проекта в январе текущего года пришлось временно приостановить производственные процессы. Возобновить их планируют в мае.

«Мы заранее подготовились к этому и создали хороший запас техники в соответствии с запросами рынка в 2023 году. Около 35% работников принимают активное участие в процессе модернизации предприятия, остальным, согласно законодательству, оплачивается вынужденный простой», — цитирует пресс-служба предприятия гендиректора «Лилиани» Армена Налбандяна.

Завод «Лилиани» в городе Сальск Ростовской области выпускает 16 моделей техники, в том числе бункеры-перегрузчики, зерноупаковочные машины, многофункциональные перегрузочные машины, а также автомобильные перегрузчики. Производственная мощность предприятия — 1,5 тыс. единиц техники в год. Переоснащение завода позволит нарастить показатель выпуска бункеров-перегрузчиков со 100 до 180 единиц в месяц.

«Мы строим два новых завода в Липецке. На одном будут изготавливаться бункеры-перегрузчики, а на другом — полимерные рукава для хранения зерна», — также сообщил Армен Налбандян.

«Лилиани» — российский производитель техники для сельского хозяйства, включающий ряд юридических лиц. По данным «СПАРК-Интерфакс», ключевое предприятие в группе компаний — ООО «Лилиани» было учреждено в Батайске в 2000 году. Компания специализируется на выпуске машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Владельцем и генеральным директором предприятия является Армен Налбандян. В 2021 году выручка компании превысила 844 млн руб. (выручка в 2020 — 409,7 млн руб.), а чистая прибыль — 231,6 млн руб.

Анастасия Назарова