Совет федерации одобрил статус ветерана для ополченцев Донбасса и участвующих в спецоперации бойцов ЧВК

Совет федерации одобрил закон о присвоении статуса ветерана и инвалида боевых действий участвующим в воинских формированиях Донецкой и Луганской народных республик с 12 мая 2014 года. Также этот статус будет предоставлен участникам военной операции на Украине, заключившим контракт с «организациями, содействующими вооруженным силам РФ».

Действие закона распространяется и на заключивших контракты с частными военными компаниями (ЧВК), объяснил ранее глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что поправки наделяют равным статусом и соответствующей поддержкой всех участников российской военной операции на Украине, «поскольку они в равной степени рискуют своей жизнью, защищая страну».