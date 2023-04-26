Совет федерации одобрил статус ветерана для ополченцев Донбасса и участвующих в спецоперации бойцов ЧВК

Совет федерации одобрил закон о присвоении статуса ветерана и инвалида боевых действий участвующим в воинских формированиях Донецкой и Луганской народных республик с 12 мая 2014 года. Также этот статус будет предоставлен участникам военной операции на Украине, заключившим контракт с «организациями, содействующими вооруженным силам РФ».
Действие закона распространяется и на заключивших контракты с частными военными компаниями (ЧВК), объяснил ранее глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что поправки наделяют равным статусом и соответствующей поддержкой всех участников российской военной операции на Украине, «поскольку они в равной степени рискуют своей жизнью, защищая страну».
Ветеранам боевых действий положены ежемесячные выплаты в размере 3481,85 руб., инвалидам — 6328,41 руб. и повышенная пенсия. Они освобождены от уплаты налога на имущество с одного объекта обложения, а земельный налог и НДФЛ для них снижены. Также все ветераны боевых действий имеют право на единовременную выплату на строительство или покупку жилья. Им положена компенсация расходов на оплату найма и содержания жилья и взносов на капремонт в размере 50% и иные льготы.