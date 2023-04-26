Telegram: В Чистополе школьницы толпой избили двух сестер

На территории Чистополя школьницы толпой избили двух сестер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Отмечается, что инцидент произошел 24 апреля. Девочки напали на сестер после уроков. «Таскали по кругу, душили, пинали, сорвали платок. Неравный бой остановили прохожие. Сестрёнки рассказали обо всём родителям, те написали заявление в полицию — говорят, травля была постоянной», — уточняет канал.

По данным источника, инцидент произошел из-за того, что семья пострадавших позволяет себе отдыхать, а также из-за их матери, которая является блогером.

Мать пострадавших девочек заявила, что она не дождалась извинений со стороны родителей нападавших, после чего решила подать заявление в полицию. При этом мать одной из школьниц, которая подозревается в нападении на сестер, сказала, что виноваты обе стороны, поскольку они конфликтовали на протяжении долгого времени. Женщина добавила, что она извинилась перед матерью пострадавших.

В МВД по Татарстану информацию об инциденте подтвердили. «Сообщение о получении телесных повреждений в полицию поступило из медицинского учреждения 24 апреля. В настоящее время все участницы конфликта установлены, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,— сказали «Ъ-Казань» в пресс-службе министерства.

"Ъ-Казань"