Суд в Ростове вернул прокурору дело экс-полицейского о крышевании проституции на М-4 «Дон»

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вернул в прокуратуру уловное дело бывшего начальника отдела части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области Александра Аипова, обвиняемого в превышении полномочий и взяточничестве (ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Соответствующее постановление вступило в законную силу и опубликовано в картотеке суда.

По версии следствия, Александр Аипов покровительствовал преступной группе по организации занятием проституции на трассе М-4 «Дон»: предоставлял заинтересованным лицам информацию из баз данных ограниченного пользования ГУ МВД РФ по Ростовской области и уведомлял их о проводимых на территории региона рейдах. Также экс-полицейского обвиняют в том, что он получил 105 тыс. руб. и набор шахмат стоимостью 15 тыс. руб. в виде взятки.

Как указано в постановлении суда о возврате дела прокурору, обвинительное заключение было составлено с нарушениями. В частности, в нем указана неверная сумма взятки и не конкретизировано обвинение по эпизоду о крышевании проституции.

«Обвинение не содержит сведения о том, когда, каким образом, из каких конкретно баз ограниченного пользования Аиповым предоставлялась информация, ее содержание, а также когда, каким образом и о каких рейдах уведомлялись указанные лица»,— говорится в документе.

В постановлении отмечается, что неполнота и противоречия в предъявленном обвинении ущемляют право подсудимого на защиту, а именно право знать, в чем он обвиняется.

Дело возвращено для устранения препятствий его рассмотрения судом. Мера пресечения Александру Аипову в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.

Кристина Федичкина